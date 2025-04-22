«Жизнь хороша». Хольгер Руне — о титуле на турнире в Барселоне

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился эмоциями после победы на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Напомним, в финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.

«Доволен прошлой неделей. Жажду больше отличного тенниса. Вернулся в топ-10, и в целом просто чувствую себя снова отлично. У меня большая поддержка от моей команды и семьи, болельщиков и спонсоров. Жизнь хороша. Теперь есть время, чтобы приспособиться к высоте в Мадриде. Возвращаюсь на корт во вторник на тренировку», — написал Руне на личной странице в социальных сетях.