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Марин Чилич рассказал, кого бы он выбрал между Синнером и Алькарасом

Марин Чилич рассказал, кого бы он выбрал между Синнером и Алькарасом
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109-я ракетка мира чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич рассказал, на ком он бы остановил свой выбор между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом и почему он сделал такой выбор.

– Синнер или Алькарас?
– Алькарас.

– Даже не задумался.
— Мне больше нравится его стиль — агрессивный, очень атлетичный, с потрясающей креативностью.

– А тебя не беспокоит, что он не такой стабильный, как от него требуют?
– Совсем нет. Всё дело в его стиле — он всегда настолько креативен. Игроки с такой агрессивной манерой всегда идут на предельную скорость. Это ощущение похоже на вождение болида Формулы-1. Им не обязательно выигрывать каждую гонку, но поддерживать такую креативность на такой скорости — это крайне сложно. Для Карлоса такой стиль — одновременно дар и проклятие.

– То есть быть настолько креативным — это плата за нестабильность?
– Когда смотришь, как он играет, кажется, что ему всё время нужно изобретать что-то новое. Это полная противоположность тому гонщику, который едет аккуратно и всегда приезжает вторым или третьим. Такой пилот знает, когда сбросить скорость, ему проще. А игроки вроде Карлоса другие. Его стиль — это нечто потрясающее, поэтому меня совсем не тревожит его нестабильность, он будет прогрессировать, – приводит слова Чилича Punto De Break.

36-летний Чилич примет участие в стартующем 23 апреля «Мастерсе» в Мадриде, где в матче первого круга сыграет против француза Бенжамена Бонзи.

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