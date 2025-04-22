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Теннисистка Сизикова сообщила о помолвке с баскетболистом Кулагиным

Теннисистка Сизикова сообщила о помолвке с баскетболистом Кулагиным
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59-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова объявила о помолвке с российским баскетболистом Михаилом Кулагиным. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Ну в общем да», — написала Сизикова и опубликовала фотографию помолвочного кольца.

Фото: Из личного архива Сизиковой

Яне Сизиковой 30 лет. Она победительница шести турниров WTA в парном разряде; чемпионка летней Универсиады (2019) в миксте. В парном рейтинге WTA максимально поднималась до 40-й строчки.

30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник «Матча всех звёзд» Единой лиги (2018, 2021, 2024).

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