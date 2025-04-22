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Соболенко — о финале Штутгарта: бывают дни, когда не можешь сыграть в полную силу

Соболенко — о финале Штутгарта: бывают дни, когда не можешь сыграть в полную силу
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 4:6, 1:6.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Несколько розыгрышей в заключительном отрезке первого сета в конечном итоге определили всё в матче. Бывают дни, когда не можешь сыграть в полную силу и не знаешь почему. Так было со мной. Я старалась оставаться в игре как можно дольше. Я недовольна результатом, но мне просто нужно продолжать играть», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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