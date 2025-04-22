Марин Чилич рассказал, что отличает современных теннисистов от прошлого поколения

109-я ракетка мира чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич поделился своим мнением насчёт того, чем современное поколение теннисистов отличается от тех, кто играл 10–15 лет назад.

— Что ты думаешь о нынешних теннисистах?

— Они другие — и в плане менталитета, и в плане стиля игры. Сейчас стиль у большинства игроков стал более похожим, тогда как у теннисистов 15 лет назад можно было найти гораздо больше разнообразия. Ришар Гаске, Гаэль Монфис, Жо-Вильфрид Цонга, Энди Роддик, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Новак Джокович, Хуан-Мартин дель Потро, Давид Налбандян, Томаш Бердых, Давид Феррер — даже только в этом списке уже потрясающее сочетание стилей. И это при том, что все они показывали невероятную стабильность.

— А нынешний теннис? Он хуже, чем раньше?

– Ты про уровень?

– Да.

— Когда в одну эпоху совпали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Хуан-Мартин дель Потро — это уникальное явление. Все они, вместе с теми, кого я упомянул выше, добились такой стабильности, что это казалось нереальным. Выиграть «Мастерс» было практически невозможно даже для таких потрясающих игроков, как Николай Давыденко, Томаш Бердых или Давид Феррер — хотя в другую эпоху они наверняка бы завоевали много титулов в этой категории.

Сейчас у нас есть Алькарас и Синнер — они ещё очень молоды, но прогрессируют правильно. Именно они сейчас возглавляют это новое поколение. Посмотрим. Будущее покажет, станет ли их поколение сильнее или нет, – приводит слова Чилича Punto De Break.

Напомним, Чилич становился чемпионом US Open – 2014, также он поднимался на четвёртую строчку рейтинга АТР в 2017 году.