«Нужно иметь плохую память». Арина Соболенко — о секрете успеха в теннисе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что стремится забыть поражение в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) и настроиться на предстоящий «тысячник» в Мадриде (Испания).

«За всю свою карьеру я проиграла несколько финалов, и это было трудно пережить. Если я чему-то научилась, так это тому, что для того, чтобы быть успешной теннисисткой, нужно иметь плохую память. Сейчас мой единственный план — забыть о том, что произошло здесь, и усерднее работать, чтобы добиться большего в Мадриде», — приводит слова Соболенко Punto de Break.