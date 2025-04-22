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«Нужно иметь плохую память». Арина Соболенко — о секрете успеха в теннисе

«Нужно иметь плохую память». Арина Соболенко — о секрете успеха в теннисе
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что стремится забыть поражение в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) и настроиться на предстоящий «тысячник» в Мадриде (Испания).

«За всю свою карьеру я проиграла несколько финалов, и это было трудно пережить. Если я чему-то научилась, так это тому, что для того, чтобы быть успешной теннисисткой, нужно иметь плохую память. Сейчас мой единственный план — забыть о том, что произошло здесь, и усерднее работать, чтобы добиться большего в Мадриде», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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