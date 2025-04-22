Елена Остапенко: я провела впечатляющий финал против Соболенко

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко оценила свою победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Штутгарте (Германия).

«Мне очень нравится этот турнир. Он очень хорошо организован, здесь прекрасная атмосфера. Думаю, что я провела впечатляющий матч в финале против Соболенко. Я много анализировала свои предыдущие матчи против неё и выходила на корт, очень чётко понимая, что мне нужно делать», — приводит слова Остапенко Punto de Break.

27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый — с февраля 2024 года.