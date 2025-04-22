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«Хотелось бы вновь её обыграть». Эала — о потенциальном матче со Швёнтек в Мадриде

«Хотелось бы вновь её обыграть». Эала — о потенциальном матче со Швёнтек в Мадриде
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72-я ракетка мира и полуфиналистка турнира WTA–1000 в Майами филиппинка Александра Эала поделилась своим мнением насчёт потенциального матча второго раунда турнира WTA–1000 в Мадриде против второй ракетки мира польки Иги Швёнтек, которую она обыграла в четвертьфинале турнира в Майами (6:2, 7:5).

– Ты дошла до полуфинала в Майами, обыграв в числе прочих Игу Швёнтек. Где, по-твоему, твой предел?
– Я считаю, что никто не должен ставить себе потолок или ограничение. Я проверяю, насколько далеко могу зайти. Для меня это новые впечатления. Турнир в Майами был невероятным, и я надеюсь показывать такой уровень ещё не раз в этом сезоне.

– В Мадриде ты можешь снова встретиться с ней во втором раунде. Хочется подтвердить тот успех или с теннисистками такого уровня достаточно одной победы в год?
– Мне бы очень хотелось это сделать, но сначала нужно пройти первый раунд (смеётся). Все соперницы в основной сетке очень сильные, – приводит слова Эалы AS.

Турнир WTA–1000 в испанском Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.

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