Эала поделилась своим мнением насчёт важности ментального здоровья

72-я ракетка мира и полуфиналистка турнира WTA–1000 в Майами филиппинка Александра Эала рассказала, как относится к тому, что современные теннисисты берут паузы в карьере для того, чтобы позаботиться о своём ментальном здоровье.

– Сара Соррибес-Тормо несколько дней назад объявила, что берёт паузу в теннисе, чтобы позаботиться о своём ментальном здоровье. Как ты считаешь, станет ли легче девушкам твоего поколения справляться с такими ситуациями, если старшие игроки начнут открыто об этом говорить?

— Думаю, это всегда очень трудное решение. Это действительно тяжело, и я восхищаюсь ею за это, хотя мне жаль, что ей пришлось так поступить. Все должны поддержать её в этом, я считаю, что она поступила очень смело. Мы, игроки, любим теннис, именно поэтому выбрали его своей профессией, так что сделать паузу — это непросто. Я посылаю ей всю свою любовь.

– Сегодня к таким вещам относятся с большим пониманием?

— У меня нет примеров, чтобы сравнить, было это легче или труднее раньше. Мы все люди, и у нас есть свои проблемы. В конечном итоге каждый отвечает за свою жизнь, люди должны это уважать. Всё так просто, – приводит слова Эалы AS.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что 85-я ракетка мира испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо временно прекращает выступления в Туре из-за потери мотивации.