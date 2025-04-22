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«Почему бы и нет?» Чилич — о том, будет ли он играть в 40 лет

«Почему бы и нет?» Чилич — о том, будет ли он играть в 40 лет
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109-я ракетка мира, чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич поделился своим мнением насчёт того, будет ли он играть в теннис в 40-летнем возрасте.

«Почему бы и нет? Никогда не знаешь, что жизнь для тебя приготовила, особенно глядя, как завершали карьеру Рафа, Роджер или Энди. Ты можешь быть в порядке, но малейшая деталь — и всё может закончиться. Невозможно предугадать, когда придёт финал, так что я постараюсь продолжать получать удовольствие от игры и использовать каждую возможность. К счастью, у меня отличная команда и семья, которая, по возможности, путешествует со мной. Мне нравится играть даже на небольших турнирах, хотя каждую неделю — новая битва, все гонятся за успехом, особенно молодёжь, которая, кажется, сейчас голоднее, чем раньше», – приводит слова Чилича Punto De Break.

36-летний Чилич примет участие в стартующем 23 апреля «Мастерсе» в Мадриде, где в матче первого круга сыграет против француза Бенжамена Бонзи.

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