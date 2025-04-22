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Петрова: Александрова может попасть на Итоговый турнир в конце сезона

Петрова: Александрова может попасть на Итоговый турнир в конце сезона
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выступление 22-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой в нынешнем сезоне.

«Когда я впервые увидела в туре Александрову, сразу обратила внимание на её игру. У неё есть умение играть в корте, по восходящему мячу, умение остро переводить линии, и я думала, что она будет стоять выше 15-го места в рейтинге.

Этот сезон, возможно, будет у неё самым успешным, так как она его хорошо начала. У неё хорошее количество побед над игроками из топ-10. Также она стала взрослее и опытнее, это тоже будет ей помогать. Выступление в Штутгарте должно придать ей уверенность на грунтовый сезон в этом году.

Также думаю, что Александрова хорошо сработалась с Игорем Андреевым. Если она продолжит держать такой стабильный уровень и дальше, то может попасть на Итоговый турнир в конце сезона», — приводит слова Петровой ТАСС.

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