Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова: первые результаты сотрудничества Рублёва и Сафина будут не раньше «Ролан Гаррос»

Петрова: первые результаты сотрудничества Рублёва и Сафина будут не раньше «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что ещё рано делать выводы по поводу работы российского теннисиста Андрея Рублёва и победителя двух турниров «Большого шлема» Марата Сафина.

«Думаю, что первые результаты сотрудничества Рублёва и Сафина будут не раньше «Ролан Гаррос». Эта неделя для Андрея очень сложная: в 2024 году он выиграл «Мастерс» в Мадриде, поэтому если в этом году не подтвердит результат, то у него будут сгорать очки. Ему нужно превзойти себя и показать хорошую игру, но кажется, что этого не случится, судя по последним турнирам.

А на «Ролан Гаррос» у него, наоборот, будет стимул сыграть как можно лучше, набрать как можно больше очков и поправить свою ситуацию в рейтинге, так как в прошлом году он вылетел в Париже на ранней стадии турнира. Тем более Андрей любит и умеет играть на грунте», — приводит слова Петровой ТАСС.

Материалы по теме
Петрова: Александрова может попасть на Итоговый турнир в конце сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android