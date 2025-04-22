Петрова: первые результаты сотрудничества Рублёва и Сафина будут не раньше «Ролан Гаррос»

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что ещё рано делать выводы по поводу работы российского теннисиста Андрея Рублёва и победителя двух турниров «Большого шлема» Марата Сафина.

«Думаю, что первые результаты сотрудничества Рублёва и Сафина будут не раньше «Ролан Гаррос». Эта неделя для Андрея очень сложная: в 2024 году он выиграл «Мастерс» в Мадриде, поэтому если в этом году не подтвердит результат, то у него будут сгорать очки. Ему нужно превзойти себя и показать хорошую игру, но кажется, что этого не случится, судя по последним турнирам.

А на «Ролан Гаррос» у него, наоборот, будет стимул сыграть как можно лучше, набрать как можно больше очков и поправить свою ситуацию в рейтинге, так как в прошлом году он вылетел в Париже на ранней стадии турнира. Тем более Андрей любит и умеет играть на грунте», — приводит слова Петровой ТАСС.