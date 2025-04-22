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Надаль поблагодарил Laureus за вручение награды «Икона спорта»

Надаль поблагодарил Laureus за вручение награды «Икона спорта»
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поблагодарил организаторов премии Laureus за вручение ему награды в номинации «Икона спорта – 2025».

«Спасибо Laureus за это особенное признание. Это была уникальная ночь в Мадриде в окружении великих атлетов и спортивных легенд. Поздравляю всех победителей!» – написал теннисист в своём аккаунте в социальной сети Х.

Надаль дважды становился спортсменом года по версии Laureus — в 2011 и 2021 годах. Рекордсменами по данной награде являются Новак Джокович и Роджер Федерер, которые по пять раз становились лауреатами данной награды.

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