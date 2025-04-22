Надаль рассказал о своём отношении к церемонии в его честь на «Ролан Гаррос» — 2025

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказал своё мнение насчёт решения организаторов «Ролан Гаррос» – 2025 провести особенную церемонию в его честь.

«Я не особо люблю всякие чествования, но «Ролан Гаррос» — это, без сомнения, самое важное место в моей карьере. Так что если и делать что-то действительно значимое, то именно там, или, по крайней мере, отдать этому турниру приоритет. Я рад, что всё будет именно так. Знаю, что вечер 25 мая будет особенным. Уверен, это будет волнительный момент», — приводит слова Надаля Eurosport Spain.

Напомним, Надаль завершил спортивную карьеру в прошлом сезоне. Испанский теннисист является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос», он 14-кратный победитель этого турнира «Большого шлема». Ранее стало известно, что организаторы турнира планируют провести специальную церемонию чествования Надаля.