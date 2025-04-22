Александра Эала сыграет с Игой Швёнтек во втором круге «тысячника» в Мадриде
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72-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Александра Эала
А. Эала
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Эала выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Томовой ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором раунде соревнований 19-летняя Эала сразится с полькой Игой Швёнтек, у которой ведёт по личным встречам 1-0. Напомним, в марте филиппинка сенсационно обыграла Швёнтек в 1/4 финала турнира в Майами (США).
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