Александра Эала сыграет с Игой Швёнтек во втором круге «тысячника» в Мадриде

72-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Эала выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Томовой ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором раунде соревнований 19-летняя Эала сразится с полькой Игой Швёнтек, у которой ведёт по личным встречам 1-0. Напомним, в марте филиппинка сенсационно обыграла Швёнтек в 1/4 финала турнира в Майами (США).