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Джокович ответил на вопрос о проведении теннисного матча на стадионе «Реала»

Джокович ответил на вопрос о проведении теннисного матча на стадионе «Реала»
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Пятая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович посетил домашний стадион мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» и высказал своё мнение о том, провёл бы он на нём теннисный матч.

«Какая красота. Это что-то особенное! Лучший стадион в мире, просто потрясающе. Сыграть здесь теннисный матч было бы невероятно. Может быть… Кто знает? Однажды. Это было бы здорово», – сказал Джокович в видео, опубликованном в аккаунте мадридского «Реала» в социальной сети Х.

Напомним, Джокович принимает участие в стартующем 23 апреля турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Андрей Рублёв.

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