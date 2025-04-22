Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде
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71-я ракетка мира американская теннисистка Кэролайн Доулхайд вышла во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Армении Элиной Аванесян (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
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Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Доулхайд выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Доулхайд сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я сеяная).
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