Определилась соперница Людмилы Самсоновой во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде

71-я ракетка мира американская теннисистка Кэролайн Доулхайд вышла во второй круг на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Армении Элиной Аванесян (37-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Доулхайд выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Доулхайд сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я сеяная).