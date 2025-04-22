Петрова считает, что Рублёв не защитит титул в Мадриде, Джокович проиграет в первом матче

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова сделала прогнозы на престижный грунтовый турнир в Мадриде (Испания).
— Защитит ли Рублёв титул?
— Маловероятно, что это ему удастся.
— До какой стадии дойдёт Джокович?
— Боюсь, что дальше своего первого круга он не пройдёт.
— Кто дальше всех пройдёт из россиян?
— Хороший вопрос. Допустим, Карен Хачанов.
— Какой финал будет у мужчин?
— Зверев — Алькарас.
— Кто станет королевой Мадрида в этом году?
— Арина Соболенко, — сказала Петрова в видеоролике «Больше!».
Действующими чемпионами турнира в Мадриде являются российский теннисист Андрей Рублёв и представительница Польши Ига Швёнтек.