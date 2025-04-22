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Медведев и Хачанов провели тренировки на кортах Мадрида

Медведев и Хачанов провели тренировки на кортах Мадрида
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов провели свои тренировки на кортах «Мастерса» в Мадриде, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Теннисисты тренировались на соседних кортах. Медведев провёл свою тренировку с 50-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом, а Хачанов играл против четвёртой ракетки мира американца Тейлора Фрица.

Теннисисты продолжают подготовку к «Мастерсу» в Мадриде, который пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира он был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима 4:6, 7:5, 7:5.

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