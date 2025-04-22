Мирра Андреева: я стала слишком много думать о том, что говорят другие

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё влияет чрезмерное внимание со стороны СМИ и болельщиков по всему миру.

«Многие говорят обо мне и высказывают своё мнение о том, что я делаю. Иногда неизбежно, что весь этот шум доходит до тебя и оказывает влияние. Это случилось со мной. Я в конечном итоге стала слишком много думать о полученной информации и о том, что говорят другие. Однако, к счастью, у меня отличная команда, которая помогает мне со всем этим справляться и рассматривать то, что я слышу, в перспективе», — приводит слова Андреевой Punto de Break.