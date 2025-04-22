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Циципас: не захожу в социальные сети во время соревнований

Циципас: не захожу в социальные сети во время соревнований
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18-я ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, что делает, чтобы избежать лишнего давления во время соревнований.

«Я не читаю СМИ, даже не слежу за ними. И это одна из причин, почему во время соревнований не захожу в соцсети. Я не хочу читать, не хочу смотреть, не хочу слушать ничего из того, что говорят люди. Я доволен тем, какой я человек в жизни. Не хочу, чтобы это как-то негативно влияло на мою теннисную карьеру. И, конечно, у меня есть правильная поддержка рядом, которая позволяет мне развиваться в карьере и в профессиональных начинаниях», – приводит слова Циципаса Eurosport Spain.

В текущем сезоне греческий теннисист выиграл турнир категории АТР–500 в Дубае. Циципас примет участие в «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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