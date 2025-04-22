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Мирра Андреева: горжусь тем, чего достигла, но хочу гораздо большего

Мирра Андреева: горжусь тем, чего достигла, но хочу гораздо большего
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Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я рада вернуться в Мадрид. Кажется, только вчера я начала выигрывать здесь свои первые важные профессиональные матчи. У меня прекрасные воспоминания. Я очень мотивирована и нахожусь в хорошей форме. На прошлой неделе я тренировалась с Кончитой в Барселоне. Думаю, что смогу сделать здесь что-то важное. Я горжусь тем, чего достигла, но хочу гораздо большего», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Мирра Андреева дебютировала на уровне турниров WTA в 2023 году на турнире в Мадриде. Тогда она дошла до четвёртого круга.

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