«Пытаюсь подражать». Андреева назвала удар, который хотела бы позаимствовать у Алькараса

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, какие элементы игры хотела бы позаимствовать у других игроков.

«Могу ли я выбирать из мужского тура? В таком случае я бы взяла укороченный удар Федерера и физические возможности Карлоса Алькараса. Ещё я бы хотела иметь его способность делать укороченные удары.

На самом деле, я пытаюсь это делать, смотря его матчи по телевизору, а затем пытаюсь подражать ему в своих матчах. Когда я была помладше, то делала укороченные. Это очень хорошее оружие, но во многом зависит от того, как ты чувствуешь мяч в тот день», — приводит слова Андреевой Punto de Break.