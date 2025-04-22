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Радукану: иногда для меня меньше — значит больше

Радукану: иногда для меня меньше — значит больше
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49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану рассказала, какие выводы она сделала по ходу текущего сезона насчёт своей игровой практики.

«Я поняла, что иногда для меня меньше — значит больше. Я работаю очень интенсивно, выкладываюсь по полной и иногда могу переборщить. Важно, чтобы, находясь на корте, я выкладывалась на максимум в течение определённого времени, концентрировалась, а потом умела правильно переключаться и отдыхать. Часто говорят, что игрокам нужна игровая практика, я и сама так считаю. Она действительно помогает, но всему своё время и место. Есть моменты, когда нужно сделать паузу, восстановиться и привести мысли в порядок, потому что сезон очень длинный», – приводит слова Радукану Sky Sport.

Напомним, Радукану примет участие в стартующем 22 апреля турнире WTA–1000 в Мадриде. В матче первого круга она сыграет против 73-й ракетки мира представительницы Нидерландов Сюзан Ламенс.

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