Радукану: иногда для меня меньше — значит больше

49-я ракетка мира, победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану рассказала, какие выводы она сделала по ходу текущего сезона насчёт своей игровой практики.

«Я поняла, что иногда для меня меньше — значит больше. Я работаю очень интенсивно, выкладываюсь по полной и иногда могу переборщить. Важно, чтобы, находясь на корте, я выкладывалась на максимум в течение определённого времени, концентрировалась, а потом умела правильно переключаться и отдыхать. Часто говорят, что игрокам нужна игровая практика, я и сама так считаю. Она действительно помогает, но всему своё время и место. Есть моменты, когда нужно сделать паузу, восстановиться и привести мысли в порядок, потому что сезон очень длинный», – приводит слова Радукану Sky Sport.

Напомним, Радукану примет участие в стартующем 22 апреля турнире WTA–1000 в Мадриде. В матче первого круга она сыграет против 73-й ракетки мира представительницы Нидерландов Сюзан Ламенс.