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Наоми Осака проиграла Бронцетти в первом круге «тысячника» в Мадриде

Наоми Осака проиграла Бронцетти в первом круге «тысячника» в Мадриде
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В первом круге она уступила итальянке Лючии Бронцетти (59-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 13:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Бронцетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге турнира в Мадриде Бронцетти сразится с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

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