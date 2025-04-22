Наоми Осака проиграла Бронцетти в первом круге «тысячника» в Мадриде

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В первом круге она уступила итальянке Лючии Бронцетти (59-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету Бронцетти ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге турнира в Мадриде Бронцетти сразится с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.