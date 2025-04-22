Мирра Андреева рассказала, как ощущает себя в статусе топ-игрока

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к своему статусу топ-игрока.

— Мирра, как вы себя ощущаете в новом статусе первой ракетки России и представительницы топ-10? Вы так быстро взлетели вверх, и сейчас вы в восьмёрке лучших, вас водят на всевозможные презентации, со стороны прессы повышенное внимание.

— Я бы сказала, что, конечно, это может быть непросто, но если я хочу быть хорошим игроком, то, наверное, это то, что будет со мной происходить. Много внимания, много людей, которые хотят поговорить, которые тоже требуют внимания. Поэтому я к этому так отношусь: «Ну ладно, что тут поделать, я просто делаю, что мне говорят делать». Мне даже нравится и интервью давать, и с людьми разговаривать тоже, поэтому меня всё пока устраивает.

— А что-то вас удивляет в этом общении до сих пор? Что-то, может, неожиданное происходит?

— Нет, я бы не сказала так. Ничего не приходит в голову такого, что я бы сказала, что вот был такой один случай. Такого, наверное, не было пока что, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.