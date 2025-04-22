«Жду с нетерпением». Мирра Андреева — об игре с Даниилом Медведевым в миксте на US Open

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об игре с Даниилом Медведевым на US Open — 2025 в миксте.

— Каковы ваши ожидания от микста с Даниилом Медведевым, который будете ещё играть теперь на US Open?

— Да, у нас был опыт игры друг с другом, который, я бы сказала, сложился очень плохо (речь про Олимпиаду-2024. — Прим. «Чемпионата»). Я жду с нетерпением этого турнира, и посмотрим, что получится на этот раз. Мне будет очень интересно, как мы сможем опять сыграть вместе, но я с нетерпением жду того, как мы вместе сыграем, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.