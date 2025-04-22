Бадоса: обидно, что все мои тяжёлые моменты выпадают на Мадрид

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась своим отношением к турниру WTA–1000 в Мадриде.

«Мне обидно, что все эти тяжёлые моменты выпадают у меня именно в Мадриде, но если не считать этого, прошлый год очень многому меня научил — доказать самой себе, что несмотря ни на что, я могу снова быть на своём уровне.

Когда ты возвращаешься после такой долгой травмы — у тебя появляются сомнения. Если я уже сделала это однажды — смогу ли снова? Никогда не знаешь и появляются вопросы. Поэтому нужно снова доказать это себе, сделать это во второй раз и так быстро — за шесть-семь месяцев. Это даёт мне огромную уверенность и помогает в такие моменты, как сейчас, когда я пропустила много важных турниров», – приводит слова теннисистки Eurosport Spain.

Напомним, что испанка не принимала участие в матчах этого сезона с турнира WTA–1000 в Майами. Она снялась со встречи четвертого круга против филиппинки Александры Эалы.