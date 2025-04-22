Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Мадриде

Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Мадриде
Комментарии

58-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она была сильнее мексиканки Ренаты Сарасуа (67-й номер рейтинга), победив со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 14:05 МСК
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		4 6
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Боузкова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сарасуа ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге Боузкова сыграет с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android