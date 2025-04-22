Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Мадриде
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58-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она была сильнее мексиканки Ренаты Сарасуа (67-й номер рейтинга), победив со счётом 6:2, 4:6, 6:1.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 14:05 МСК
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
1 : 2
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|6
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Боузкова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сарасуа ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Во втором круге Боузкова сыграет с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира).
Комментарии
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