Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Мадриде

58-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она была сильнее мексиканки Ренаты Сарасуа (67-й номер рейтинга), победив со счётом 6:2, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Боузкова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сарасуа ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге Боузкова сыграет с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой (седьмая ракетка мира).