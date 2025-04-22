Мирра Андреева высказалась о конфликтной ситуации с американкой Анисимовой в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о скандальной ситуации в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами (США) с американкой Амандой Анисимовой.

Напомним, в начале первого сета врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40:40 в третьем. Мирра осталась недовольна тем, что Аманда взяла медицинский тайм-аут из-за лопнувшей мозоли по ходу гейма на подаче россиянки, и высказала это судье на вышке. Позднее, после поединка американка отписалась от россиянки в соцсетях.

— У вас недавно была проблема с медицинским тайм-аутом в матче с Амандой Анисимовой, и мне просто интересно, насколько это тебя особенно раздражает?

— Я могу сказать, что многие игроки берут медицинские тайм-ауты. Я тоже так делала в том матче. И да, я могу сказать, что моя реакция на её медицинский тайм-аут была немного чрезмерной. Но это был очень нервный поединок. Я проигрывала 1:3, было «ровно», очень напряжённый гейм, и я подавала, и, конечно, когда вы слышите, что матч просто останавливается, и вам приходится ждать, и потом снова подавать при «ровно», и вы можете проигрывать уже 1:4 после этого, и, конечно, это было немного тяжело. Но, как мне сказал супервайзер, у неё была какая-то особая острая травма, поэтому у меня просто не было выбора, кроме как ждать и продолжать играть, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.