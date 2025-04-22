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Дрейпер: Синнер — хороший человек, он не заслуживает той ненависти, которую получает

Дрейпер: Синнер — хороший человек, он не заслуживает той ненависти, которую получает
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер тепло высказался о трёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянце Яннике Синнере, который в данный момент отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.

«Когда люди спрашивают меня о Яннике, я говорю правду – я думаю, что он действительно искренний, приятный человек и, кроме того, невероятный игрок. Я уверен, что в этой ситуации [допинг-скандале] он вообще ни о чём не имел ни малейшего представления. Так устроена жизнь — иногда случаются ошибки.

Что касается того, как я отношусь к нему как к человеку, я думаю, что людям важно знать и признавать, что этот парень — добросердечный и хороший человек. Он не заслуживает той ненависти, которую получает», — приводит слова Дрейпера BBC Sport.

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