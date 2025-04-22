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Мирра Андреева рассказала о ритуалах, которые иногда использует во время матчей

Мирра Андреева рассказала о ритуалах, которые иногда использует во время матчей
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, использует ли какие-то ритуалы до и во время матчей.

«Не знаю. Вообще, это зависит от того, как я себя чувствую. Бывают дни, когда я думаю, что мне нужно сесть слева от судейской вышки — это поможет мне играть лучше. Также иногда меня посещают мысли, что нужно поставить бутылочку с водой вот так или, может быть, взять тот же мяч, с которым я выиграла прошлый розыгрыш. Но вообще я стараюсь не обращать на это внимания и просто играть в теннис и не думать о суеверных вещах», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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