Федерер — в топ-10 высокооплачиваемых спортсменов в истории, Серена — единственная женщина

Авторитетный североамериканский портал Sportico обновил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, издание представило данные с учётом инфляции.
Топ-50 возглавил легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан ($ 4,15 млрд). В список вошли пять теннисистов – «Большая тройка», Серена Уильямс и Андре Агасси.
Sportico оценил их заработок следующим образом:
9. Роджер Федерер (Швейцария)— $ 1,59 млрд.
26. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 735 млн.
33. Новак Джокович (Сербия) — $ 690 млн.
40. Серена Уильямс (США) — $ 660 млн.
44. Андре Агасси (США) — $ 635 млн.
Нельзя не отметить, что Серена Уильямс стала единственной женщиной, вошедшей в рейтинг Sportico.