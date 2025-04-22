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Федерер — в топ-10 высокооплачиваемых спортсменов в истории, Серена — единственная женщина

Авторитетный североамериканский портал Sportico обновил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, издание представило данные с учётом инфляции.

Топ-50 возглавил легенда НБА, шестикратный чемпион ассоциации Майкл Джордан ($ 4,15 млрд). В список вошли пять теннисистов – «Большая тройка», Серена Уильямс и Андре Агасси.

Sportico оценил их заработок следующим образом:

9. Роджер Федерер (Швейцария)— $ 1,59 млрд.

26. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 735 млн.

33. Новак Джокович (Сербия) — $ 690 млн.

40. Серена Уильямс (США) — $ 660 млн.

44. Андре Агасси (США) — $ 635 млн.

Нельзя не отметить, что Серена Уильямс стала единственной женщиной, вошедшей в рейтинг Sportico.