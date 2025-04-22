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Мирра Андреева: из-за Кончиты многие люди в Испании узнают обо мне

Мирра Андреева: из-за Кончиты многие люди в Испании узнают обо мне
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева предположила, поможет ли ей на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) тот факт, что её тренером является титулованная испанская теннисистка Кончита Мартинес.

В первом круге Мадрида Андреева сразится с 58-й ракеткой мира чешкой Мари Боузковой.

— Как вы думаете, то, что у вас тренер Кончита Мартинес, может дать дополнительную поддержку от испанской публики?
— Вероятно, да, потому что она испанка, очевидно, и из-за неё многие люди также узнают обо мне, так что я думаю, что она привела ещё пару болельщиков на мою сторону, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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