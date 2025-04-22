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Дрейпер поделился впечатлениями от тренировок с дисквалифицированным Синнером

Дрейпер поделился впечатлениями от тренировок с дисквалифицированным Синнером
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, что после раннего вылета с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) он провёл несколько тренировочных дней с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в данный момент отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. С 13 апреля Синнеру разрешено тренироваться на любых кортах, в том числе, где проходят турниры ATP.

«Я знал, что Янник свободен и будет тренироваться на грунте в Монте-Карло, поэтому мы договорились с его командой, чтобы поехать туда на три-четыре дня и потренироваться с ним.

Если вы собираетесь тренироваться с кем-то, это должен быть лучший в мире, верно? У него, конечно, пока было немного тренировочного времени, но он по-прежнему играет на невероятном уровне. Было здорово провести с ним несколько дней и потренироваться.

Я с нетерпением жду его возвращения в тур, потому что, по-моему, его здесь не хватало», — приводит слова Дрейпера BBC Sport.

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