Стефанос Циципас и Паула Бадоса намекнули, что готовятся сыграть свадьбу

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса неоднозначно объяснили тот факт, что решили надеть белые наряды на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая 21 апреля прошла в Мадриде (Испания).
Циципас: Белый – мой любимый цвет. Именно поэтому мне нравится Уимблдон.
Бадоса: Возможно, это такой греческий цвет. У него очень греческие вайбы.
Циципас: Это греческий цвет, греческая свадьба.
Бадоса: Может быть, это знак (начала улыбаться и в шутку закрывать камеру рукой).
(оба начали смеяться)
Циципас: Никогда не знаешь, никогда не знаешь.
После этого репортёр спросил пару, есть ли вероятность, что они могут сыграть свадьбу в Греции.
Циципас: Мы всё ещё пытаемся это прояснить.
Бадоса: Мы соревнуемся – Испания, Греция, Испания, Греция. Но Греция завладела моим сердцем.
Циципас: Это точно должно быть Средиземноморье.
Бадоса: Да.