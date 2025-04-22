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Стефанос Циципас и Паула Бадоса намекнули, что готовятся сыграть свадьбу

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса неоднозначно объяснили тот факт, что решили надеть белые наряды на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая 21 апреля прошла в Мадриде (Испания).

Циципас: Белый – мой любимый цвет. Именно поэтому мне нравится Уимблдон.

Бадоса: Возможно, это такой греческий цвет. У него очень греческие вайбы.

Циципас: Это греческий цвет, греческая свадьба.

Бадоса: Может быть, это знак (начала улыбаться и в шутку закрывать камеру рукой).

(оба начали смеяться)

Циципас: Никогда не знаешь, никогда не знаешь.

После этого репортёр спросил пару, есть ли вероятность, что они могут сыграть свадьбу в Греции.

Циципас: Мы всё ещё пытаемся это прояснить.

Бадоса: Мы соревнуемся – Испания, Греция, Испания, Греция. Но Греция завладела моим сердцем.

Циципас: Это точно должно быть Средиземноморье.

Бадоса: Да.