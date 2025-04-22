Мирра Андреева рассказала, благодаря какой установке справляется с трудностями в матчах

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих психологических методах борьбы с трудностями во время матчей.

— Что вам помогает справиться с различными сложностями, которые происходят, если встреча складывается не по плану?

— Один человек сказал мне: «Не думай ни о чём, кроме розыгрыша, который ты сейчас проводишь». Нужно сконцентрироваться только на этом мяче, а если идёт не по твоему плану, то сразу же об этом забываешь и фокусируешься на следующем розыгрыше. И я так и пыталась играть и в Дубае, и в Индиан-Уэллсе, и на всех других турнирах.

— Вы не скажете, кто вам это подсказал?

— Нет, я оставлю это при себе, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.