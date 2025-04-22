Кэти Бултер пробилась во второй круг турнира в Мадриде, где сразится с Паолини
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40-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче первого круга Бултер со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграла 57-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|2
|1
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча Бултер с Синяковой продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Кэти четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Катержины два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Бултер в Мадриде станет шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини (6).
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