Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Бултер пробилась во второй круг турнира в Мадриде, где сразится с Паолини

Кэти Бултер пробилась во второй круг турнира в Мадриде, где сразится с Паолини
Комментарии

40-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Бултер со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграла 57-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 1
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча Бултер с Синяковой продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Кэти четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Катержины два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Бултер в Мадриде станет шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини (6).

Материалы по теме
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Эксклюзив
«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android