Кэти Бултер пробилась во второй круг турнира в Мадриде, где сразится с Паолини

40-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Бултер со счётом 4:6, 6:2, 6:1 обыграла 57-ю ракетку мира из Чехии Катержину Синякову.

Встреча Бултер с Синяковой продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Кэти четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Катержины два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Бултер в Мадриде станет шестая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини (6).