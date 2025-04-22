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«Это не смешно». Стаббс заявила, что её раздражают речи Арины Соболенко после поражений

«Это не смешно». Стаббс заявила, что её раздражают речи Арины Соболенко после поражений
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Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс раскритиковала поведение трёхкратной победительница мэйджоров, первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко после поражений.

«Одна вещь, от которой я уже немного устала у Арины — и, послушайте, мы все любим немного иронии и сумасшествия в речах, — но я правда устала от того, как она говорит о своей команде с сарказмом после поражений.

Я больше не могу. Каждый раз, когда она проигрывает, она такая: «Эй, ребята! Классная работа сегодня!» — и это уже не смешно.

Так что, думаю, с этим нужно что-то делать. Либо ты благодаришь свою команду, либо нет – но перестань каждый раз на них наезжать. Это пассивно-агрессивно и уже немного раздражает. А потом она ещё и смеётся, хотя видно, что ей самой это не кажется смешным», — приводит слова Стаббс We Love Tennis со ссылкой на эфир её подкаста.

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