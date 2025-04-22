Борис Беккер: теннис нуждается в Синнере так же сильно, как и в Алькарасе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, какие эмоции испытывает от того, что скоро в тур вернётся трёхкратный победитель мэйджоров, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

«Я счастлив. Я рад, что он вернётся. Я думаю, что теннис нуждается в Синнере так же сильно, как и в Алькарасе. Думаю, весь спортивный мир с нетерпением ожидает его возвращения», — приводит слова Беккера Eurosport.es.

Сейчас Синнер готовится к возвращению на корт после трёхмесячной дисквалификации. Его первым турниром станет домашний «Мастерс» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая. К официальным тренировкам итальянец допущен с 13 апреля.