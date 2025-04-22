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Надаль: уверен, что Синнер невиновный и порядочный человек. Дело закрыто

Надаль: уверен, что Синнер невиновный и порядочный человек. Дело закрыто
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к допинг-скандалу вокруг первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«В конце концов, если я не ошибаюсь, его признали невиновным. В этом смысле ситуация не пошла на пользу нашему виду спорта, но такие вещи иногда случаются, бывают несчастные случаи – и я так к этому и отношусь, потому что я верю Яннику. Я убеждён, что, исходя из того, что я о нём знаю, он никогда не пытался никого обмануть или получить преимущество. Я уверен, что Янник невиновный и порядочный человек.

И я не хочу ставить под сомнение само решение по делу. Есть протоколы, которым мы следуем на протяжении карьеры. И в этом случае у чиновников есть вся информация, абсолютно вся. А не та, что есть у нас, которая может быть ограниченной или зачастую субъективной. Я верю в это решение. Янник принял трёхмесячную дисквалификацию, и на этом всё. Дело закрыто.

Если нам не нравится система, тогда, очевидно, тем, кто за это отвечает, нужно поработать. Но я не люблю говорить о нашем спорте плохо. В конце концов, это те самые протоколы, с которыми мы все согласились и под которыми подписались», — приводит слова Надаля The Telegraph.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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