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Варвара Грачёва проиграла Лулу Сун на старте турнира в Мадриде

Варвара Грачёва проиграла Лулу Сун на старте турнира в Мадриде
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66-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Грачёва со счётом 6:3, 1:6, 4:6 уступила 45-й ракетке мира из Новой Зеландии Лулу Сун.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 20:05 МСК
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 4
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча Грачёвой с Лулу Сун продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Лулу Сун в Мадриде станет американка Софья Кенин (32).

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