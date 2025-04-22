Варвара Грачёва проиграла Лулу Сун на старте турнира в Мадриде
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66-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче первого круга Грачёва со счётом 6:3, 1:6, 4:6 уступила 45-й ракетке мира из Новой Зеландии Лулу Сун.
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 20:05 МСК
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|1
|4
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча Грачёвой с Лулу Сун продлилась 1 час и 54 минуты. В её рамках Варвара один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Лулу Сун в Мадриде станет американка Софья Кенин (32).
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