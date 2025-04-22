Бронцетти сравнялась с Миррой Андреевой и Остапенко по одному из показателей в сезоне

59-я ракетка мира из Италии Лючия Бронцетти стала одной из трёх теннисисток с наибольшим количеством побед в 2025 году над действующей или бывшей первой ракеткой мира, сообщает Opta Ace.

В текущем сезоне Бронцетти записала в свой актив победы над:

бывшей первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Австралии – 2025 (первый круг);

на Открытом чемпионате Австралии – 2025 (первый круг); бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (первый круг);

на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (первый круг); бывшей первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой на турнире WTA-1000 в Мадриде (первый круг).

Бронцетти, таким образом, сравнялась по данному показателю с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (две победы над Игой Швёнтек и одна – над Ариной Соболенко) и латвийкой Еленой Остапенко (две победы над Игой Швёнтек и одна – над Ариной Соболенко).