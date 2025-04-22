Бронцетти сравнялась с Миррой Андреевой и Остапенко по одному из показателей в сезоне
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59-я ракетка мира из Италии Лючия Бронцетти стала одной из трёх теннисисток с наибольшим количеством побед в 2025 году над действующей или бывшей первой ракеткой мира, сообщает Opta Ace.
В текущем сезоне Бронцетти записала в свой актив победы над:
- бывшей первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко на Открытом чемпионате Австралии – 2025 (первый круг);
- бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (первый круг);
- бывшей первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой на турнире WTA-1000 в Мадриде (первый круг).
Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 13:45 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Бронцетти, таким образом, сравнялась по данному показателю с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (две победы над Игой Швёнтек и одна – над Ариной Соболенко) и латвийкой Еленой Остапенко (две победы над Игой Швёнтек и одна – над Ариной Соболенко).
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