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Видео: Мария Шарапова вместе с Алексом Гилксом проводит время в Токио

Видео: Мария Шарапова вместе с Алексом Гилксом проводит время в Токио
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Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях видео с их совместного пребывания в Токио (Япония).

«Точное саммари нашего маршрута в Токио», — отреагировала на видео Шарапова.

Отметим, что именно в Токио Шарапова отпраздновала свой 38-й день рождения (19 апреля).

У Алекса и Марии есть совместный ребёнок — сын Теодор, который родился 1 июля 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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