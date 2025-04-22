Видео: Анна Калинская активно готовится к старту грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская активно готовится к старту на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Видео с её тренировки передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Грунтовый турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Калинская получила 30-й номер посева, она пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) – квалифаер/лаки-лузер.

В прошлом году Калинская неудачно выступила на турнире в Мадриде, она проиграла в стартовом для себя матче квалифаеру из Чехии Саре Бейлек (1:6, 4:6).