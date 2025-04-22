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Беккер назвал игрока, в котором видит будущее тенниса. Это не Алькарас и Синнер

Беккер назвал игрока, в котором видит будущее тенниса. Это не Алькарас и Синнер
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высоко оценил перспективы 20-летнего французского теннисиста Артюра Фиса, который в данный момент занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.

«Персонально я поклонник Артюра Фиса. У него очень целостная игра. Я вижу в его лице будущее тенниса. Мне нравится его ежегодный прогресс и тот факт, что ему всего лишь 20 лет», — приводит слова Беккера Punto de Break.

В активе Артюра три титула на уровне ATP. Дебютный титул Фис завоевал в 2023 году на турнире в Лионе (Франция), а в 2024-м Артюр выиграл турниры категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и Токио (Япония).

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