Беккер назвал игрока, в котором видит будущее тенниса. Это не Алькарас и Синнер

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высоко оценил перспективы 20-летнего французского теннисиста Артюра Фиса, который в данный момент занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.

«Персонально я поклонник Артюра Фиса. У него очень целостная игра. Я вижу в его лице будущее тенниса. Мне нравится его ежегодный прогресс и тот факт, что ему всего лишь 20 лет», — приводит слова Беккера Punto de Break.

В активе Артюра три титула на уровне ATP. Дебютный титул Фис завоевал в 2023 году на турнире в Лионе (Франция), а в 2024-м Артюр выиграл турниры категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и Токио (Япония).