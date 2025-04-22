«Я намного лучше их». Надаль — о желании сыграть в гольф с Федерером, Джоковичем и Марреем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что готов бросить вызов в гольфе своим главным соперникам в теннисной карьере – представителям «Большой четвёрки»: швейцарцу Роджеру Федереру, сербу Новаку Джоковичу и британцу Энди Маррею.

«Могу ли я бросить им вызов на поле для гольфа? Да, это может случиться, однако им нужно тренироваться — в этом отношении у меня есть небольшое преимущество (улыбается). На теннисном корте между нами не было большой разницы, но в этой области я намного лучше их (смеётся)», — приводит слова Надаля The Telegraph.