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Джокович откровенно ответил на вопрос, потерял ли мотивацию после ухода Федерера и Надаля

Джокович откровенно ответил на вопрос, потерял ли мотивацию после ухода Федерера и Надаля
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, потерял ли мотивацию после ухода из тенниса швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Может быть, и так. Но если бы я не был мотивирован, меня бы здесь не было. Я бы больше не играл. Я бы отложил ракетку.

Я по-прежнему чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда со мной. Надеюсь, что буду стараться ещё больше. Турниры «Большого шлема» — это те соревнования, на которых у меня больше всего мотивации добиваться успеха», — приводит слова Джоковича Eurosport.es.

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