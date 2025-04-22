Джокович откровенно ответил на вопрос, потерял ли мотивацию после ухода Федерера и Надаля

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, потерял ли мотивацию после ухода из тенниса швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Может быть, и так. Но если бы я не был мотивирован, меня бы здесь не было. Я бы больше не играл. Я бы отложил ракетку.

Я по-прежнему чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда со мной. Надеюсь, что буду стараться ещё больше. Турниры «Большого шлема» — это те соревнования, на которых у меня больше всего мотивации добиваться успеха», — приводит слова Джоковича Eurosport.es.