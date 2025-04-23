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Александра Эала повторила уникальное достижение Наоми Осаки на турнирах WTA-1000

Александра Эала повторила уникальное достижение Наоми Осаки на турнирах WTA-1000
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72-я ракетка мира, 19-летняя представительница Филиппин Александра Эала стала всего лишь второй азиатской теннисисткой-тинейджером, которой удалось одержать пять и более побед на турнирах категории WTA-1000 (с момента введения формата в 2009 году) за один календарный год после японки Наоми Осаки (в 2017-м), сообщает Opta Ace.

Напомним, Эала стала сенсацией «тысячника» в Майами (США), где дошла до полуфинала, уступив там американке Джессике Пегуле в трёх сетах.

На текущем грунтовом «тысячнике» в Мадриде (Испания) Александра (WC) добавила в свой актив ещё одну победу. Она обыграла болгарку Викторию Томову со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
22 апреля 2025, вторник. 12:10 МСК
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
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