Остапенко добилась выдающегося достижения в Штутгарте, обыграв Соболенко и Швёнтек

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко добилась впечатляющего достижения на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Напомним, в Штутгарте на тот момент 24-я ракетка мира Остапенко обыграла и вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (6:3, 3:6, 6:2), и лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:1).

С 1990 года лишь одной теннисистке с рейтингом ниже 24-й строчки удалось одолеть и первую, и вторую ракетки мира на одном турнире WTA, сообщает Opta Ace. Это была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» чешка Барбора Крейчикова. На турнире в Дубае (ОАЭ) в 2023 году Барбора победила лидеров мирового рейтинга, находясь на 30-й строчке мирового рейтинга.